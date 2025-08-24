US Open live: Ben Shelton vs. Ignacio Buse im TV, Livestream und Liveticker

Ben Shelton und Ignacio Buse treffen zum Auftakt der US Open in New York aufeinander. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 21:11 Uhr

Während Ben Shelton neben Taylor Fritz wahrscheinlich der heißeste Lokalmatador-Kandidat für einen Titel bei den diesjährigen US Open ist, bäckt der 21-jährige Peruaner Ignaco Buse noch weit kleinere Brötchen. Der Mann aus Lima steht aktuell an Position 135 in der Herrenrangliste, hat aber kürzlich mit einer Semifinalteilnahme beim Sandplatzturnier in Gstaad seine Talentprobe abgegeben.

Direkte Begegnungen der beiden gab es auf ATP-Tour-Niveau bislang noch nicht. Zu leicht sollte Shelton die Aufgabe jedoch auch nicht nehmen. Gerade in der ersten Runde eines Major-Events gibt es oftmals richtig große Überraschungen.

Das Einzel-Tableau in New York.