US Open live: Carlos Alcaraz vs. Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Achtelfinale der US Open 2025 auf Arthur Rinderknech. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 19:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Nach seinem etwas “tricky” Auftakt gegen den aufschlagstarken US-Amerikaner Reilly Opelka, den er dennoch in drei Sätzen lösen konnte, marschierte Carlos Alcaraz auch in den nächsten beiden Runden der US Open 2025 ohne Satzverlust durchs Turnier und präsentierte sich gegen die Italiener Mattia Bellucci und Luciano Darderi sogar jeweils als Bagel-Verteiler.

Im Achtelfinale des Majors in New York sieht sich der 22-jährige Spanier dem 30-jährigen Franzosen Arthur Rinderknech gegenüber, der in seinen bisherigen drei Partien knapp vier Stunden mehr auf dem Court zubringen musste als der Weltranglisten-2. Im direkten Vergleich führt Alcaraz mit 3:0, hatte 2023 im Londoner Queen's Club aber richtig Mühe, als er sich erst im Tiebreak des 3. Satzes gegen den ehemaligen College-Spieler behaupten konnte.

Alcaraz vs. Rinderknech - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Arthur Rinderknech gibt es ab ca. 19:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren