US Open live: Carlos Alcaraz vs Jenson Brooksby im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 4) trifft in Runde 3 der US Open 2022 auf Jenson Brooksby (ATP-Nr. 43) - ab ca. 19.30 Uhr live auf Eurosport sowie im Livestream bei ServusTV On! Und bei uns Im Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.09.2022, 15:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz, Jenson Brooksby

Carlos Alcaraz ist bislang locker durchgecruised, hat bei den aktuellen US Open noch keinen Satz abgegeben.

Sein Gegner heute: der US-Amerikaner Jenson Brooksby - der doch etwas anders spielt als alle anderen, mit vielen Tempowechseln und Köpfchen. Und der fast ebenso entspannt die dritte Runde von Flushing Meadows erreicht hat, unter anderem nach einem Sieg über den zuletzt so starken Borna Coric.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden.

Wann spielen Alcaraz und Brooksby?

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Jenson Brooksby ist als zweites Spiel nach 18 Uhr MESZ auf Arthur Ashe angesetzt. Eurosport überträgt im TV, im Livestream seid ihr bei ServusTV On am Start! Und im Liveticker natürlich bei uns!