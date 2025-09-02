US Open live: Carlos Alcaraz vs. Jiri Lehecka im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Viertelfinale der US Open 2025 auf Jiri Lehecka. Das Match gibt es ab ca. 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 16:00 Uhr

Im Viertelfinale der US Open 2025 sieht sich der an Nr. 2 gesetzte Carlos Alcaraz dem an Position 20 geführten Jiri Lehecka gegenüber. Während der Tscheche bislang drei Sätze abgeben musste, spazierte der spanische Weltranglisten-2. noch ohne Satzverlust durchs Turnier.

Auf eine spannende Auseinandersetzung könnte der direkte Vergleich vor der Partie hindeuten. Zwar führt der 22-jährige Alcaraz diesen aktuell noch knapp mit 2:1 an, jedoch konnte jeder der beiden Protagonisten eine Partie in diesem Jahr für sich entscheiden. Zudem gingen beide Auseinandersetzungen jeweils über die volle Distanz.

Alcaraz vs. Lehecka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Jiri Lehecka gibt es ab ca. 19 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren