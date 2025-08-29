US Open live: Carlos Alcaraz vs. Luciano Darderi im TV, Livestream und Liveticker

In der dritten Runde der US Open trifft Carlos Alcaraz auf Luciano Darderi. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 20:46 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft in der dritten Runde auf den Italiener Luciano Darderi.

Nach zwei Night Sessions darf Carlos Alcaraz am Freitag den Tag auf im Arthur Ashe Stadium eröffnen. In der Mittagszeit von New York misst sich der Spanier mit Luciano Darderi aus Italien. nach seinem Dreisatzerfolg gegen Mattia Bellucci gibt es also direkt das nächste Duell gegen einen Italiener.

Der direkte vergleich der beiden Kontrahenten ist noch nicht existent. Erstmals treffen beide Spieler aufeinander. Doch auch ohne Vergleichswerte dürfte die Favoritenrolle klar verteilt sein.

Alcaraz vs. Darderi - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Luciano Darderi gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren