US Open live: Carlos Alcaraz vs. Mattia Bellucci im TV, Livestream und Liveticker

In der zweiten Runde der US Open trifft Carlos Alcaraz auf Mattia Bellucci. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 16:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Mattia Bellucci

Zweites Match, zweite Night Session. Nach seinem Auftakterfolg über Reilly Opelka wird Carlos Alcaraz auch in der zweiten Runde der US Open wieder am Abend spielen. Gegner ist diesmal der Italiener Mattia Bellucci, der in der Weltrangliste aktuell auf Rang 65 liegt.

Alcaraz, der sich in New York in einem völlig neuen Look präsentiert, ist auch gegen Bellucci klarer Favorit. Die beiden trafen 2020 bei einem ITF-Event in Spanien aufeinander, Alcaraz siegte mit 6:2 und 6:1.

Alcaraz vs. Bellucci - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Mattia Bellucci gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren