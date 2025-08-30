US Open live: Daniel Altmaier vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft in der dritten Runde der US Open auf Alex de Minaur. Das Match gibts ab 22 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 15:55 Uhr

Mit mental herausragenden Leistungen kämpfte sich der Kempener Daniel Altmaier mit zwei Fünfsatz-Erfolgen erstmals in seiner Karriere in die dritte Runde der US Open. Während der 26-jährige dabei mehr als neun Stunden auf dem Platz stand, löste sein australischer Gegner Alex de Minaur seine beiden Auftakt-Aufgaben ohne Satzverlust in weniger als vier Stunden.

Neben dem höheren Kräfteverschleiss spricht auch der direkte Vergleich gegen den deutschen Davis-Cup-Spieler. Im Frühjahr musste sich der Weltranglisten-56. seinem gleichaltrigen Gegner im bislang einzigen Aufeinandertreffen beim ATP-Turnier in Rotterdam im Viertelfinale in zwei Sätzen geschlagen geben. Dennoch wird Altmaier alles in den Ring werfen, um diese Scharte auszuwetzen.

Altmaier vs. de Minaur – Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Alex de Minaur gibt es ab ca. 22 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

