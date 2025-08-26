tennisnet.com ATP › Grand Slam › US Open

US Open live: Daniel Altmaier vs. Hamad Medjedovic im TV, Livestream und Liveticker

Bei den US Open trifft Daniel Altmaier zum Auftakt auf Hamad Medjedovic. Das Match gibts ab ca. 20:40 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer
zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 13:08 Uhr

tennisnet.com Live Ticker

[Aktualisieren]
Daniel Altmaier startet heute in die US Open
© Getty Images
Daniel Altmaier startet heute in die US Open

Von der Papierform her könnten Altmaier und Medjedovic kaum ähnlicher sein. Der Deutsche steht aktuell auf Rang 56, sein Gegner liegt ein Platz dahinter. Beide konnten jeweils eine der zwei Begegnungen für sich entscheiden: Altmaier dominierte in vier Sätzen bei Roland Garros, der Serbe holte sich den Sieg beim Hartcourt-Turnier Marseille. Beide Aufeinandertreffen fanden dieses Jahr statt. 

Altmaier vs. Medjedovic – Hier gibt es einen Liveticker 

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Hamad Medjedovic gibt es ab ca. 19:50 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Medjedovic Hamad
Altmaier Daniel

von Johanna Brauer

Dienstag
26.08.2025, 13:15 Uhr
zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 13:08 Uhr

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Medjedovic Hamad
Altmaier Daniel