US Open live: Daniel Altmaier vs. Hamad Medjedovic im TV, Livestream und Liveticker

Bei den US Open trifft Daniel Altmaier zum Auftakt auf Hamad Medjedovic. Das Match gibts ab ca. 20:40 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 13:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Daniel Altmaier startet heute in die US Open

Von der Papierform her könnten Altmaier und Medjedovic kaum ähnlicher sein. Der Deutsche steht aktuell auf Rang 56, sein Gegner liegt ein Platz dahinter. Beide konnten jeweils eine der zwei Begegnungen für sich entscheiden: Altmaier dominierte in vier Sätzen bei Roland Garros, der Serbe holte sich den Sieg beim Hartcourt-Turnier Marseille. Beide Aufeinandertreffen fanden dieses Jahr statt.

Altmaier vs. Medjedovic – Hier gibt es einen Liveticker

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Hamad Medjedovic gibt es ab ca. 19:50 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren