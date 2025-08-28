US Open live: Daniel Altmaier vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft in der zweiten Runde der US Open auf Stefanos Tsitsipas. Das Match gibts ab ca. 22:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 13:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Kämpferisch musste Daniel Altmaier in seinem Auttaktmatch bei den US Open 2025 gegen Hamad Medjedovic alles in den Ring werfen. In einem beinahe epischen Match konnte der Kempener den Serben nach fast fünf Stunden in fünf hartumkämpften Sätzen niederringen.

Die gleiche Einstellung wird der 26-Jährige auch in seiner Zweitrundenpartie gegen Stefanos Tsitsipas benötigen, schließlich musste sich der deutsche Davis-Cup-Spieler dem ehemaligen Weltranglisten-3. im vergangenen Jahr in Roland Garros beim bislang einzigen Aufeinandertreffen geschlagen geben. Hoffnung dürfte Altmaier aber der Aspekt machen, dass der Athener seit April beim ATP-Turnier in Barcelona keine zwei Matches in Folge für sich entscheiden konnte.

Altmaier vs. Tsitsipas – Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Stefanos Tsitsipas gibt es ab ca. 22:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren