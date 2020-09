US Open live: Dominic Thiem vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im zweiten US-Open-Viertelfinale seiner Karriere auf Alex de Minaur. Das Match gibt es ab 2:30 Uhr im TV und Livestream bei ServusTV, Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2020, 03:55 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem spielt im Viertelfinale gegen Alex de Minaur

Nach seinem überzeugenden Auftritt gegen Felix Auger-Aliassime gilt Dominic Thiem neben Daniil Medvedev als der große Topfavorit auf den Titel bei den US Open. Drei Hürden auf dem Weg zu seinem ersten Grand-Slam-Triumph muss der Österreicher in New York noch nehmen, die erste wird dabei Alex de Minaur in der Runde der letzten Acht darstellen.

Der Australier musste im Big Apple bislang insgesamt drei Sätze abgeben und kam in der dritten Runde gar von einem 1:2-Satzrückstand gegen Karen Khachanov zurück. Die dritte Runde war es auch, in der Thiem im Verlauf der diesjährigen US Open am meisten zu kämpfen hatte: Gegen Marin Cilic musste der Weltranglistendritte den bis dato einzigen Satzverlust hinnehmen, setze sich schlussendlich aber doch souverän mit 6:2, 6:2, 3:6 und 6:3 durch.

In den bisherigen zwei Begegnungen gegen de Minaur verlor Thiem nur einen Satz - 2017 gewann der dreifache Grand-Slam-Finalist in New York klar in drei Sätzen, ein Jahr darauf behielt der Lichtenwörther beim Davis Cup in Graz in vier Durchgängen die Oberhand.

Thiem vs. de Minaur - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Dominic Thiem gegen Alex de Minaur gibt es ab 2:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV.