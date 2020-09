US Open live: Dominic Thiem vs. Félix Auger-Aliassime

Dominic Thiem spielt am Montag um den Einzug in das Viertelfinale bei den US Open 2020. Das Match gegen Félix Auger-Aliassime gibt es ab 19:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 00:17 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft erstmals auf Félix Auger-Aliassime

Nach der Disqualifikation von Novak Djokovic bei den US Open 2020 ist das Feld plötzlich weit offen. Es wird in jedem Fall einen neuen Grand-Slam-Champion geben. Und Dominic Thiem und Félix Auger-Aliassime sind mitten drin im Mix um den zweiten Major-Titel 2020. Das Achtelfinale wird das erste Match zwischen beiden werden, Thiem war nach seinem Erfolg gegen Marin Cilic voll des Lobes für seinen kommenden Gegner.

Der Österreicher selbst hat sich gegen Cilic zwei Sätze lang in starker Form präsentiert, zeigte im vierten Durchgang bei der Abwehr von insgesamt vier Breakbällen starke Nerven. Auger-Aliassime hatte in seiner Partie gegen Corentin Moutet keine Probleme.

Thiem vs. Auger-Aliassime - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Dominic Thiem gegen Félix Auger-Aliassime gibt es ab 19:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV.