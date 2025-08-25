US Open live: Jack Draper vs. Federico Agustin Gomez im TV, Livestream und Liveticker

Jack Draper und Federico Agustin Gomez treffen zum Auftakt der US Open in New York aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 19:15 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 22:12 Uhr

© Getty Images Jack Draper beim Training in New York

In der ersten Runde bekommt es Draper mit Federico Agustin Gomez zu tun, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld kämpfte. Wenig überraschend daher, dass noch keine Begegnung zwischen den beiden Spielern stattgefunden hat – Die Favoritenrolle inne hat aber natürlich der Brite, der als Mitfavorit auf den Titel gehandelt wird.

US Open und Jack Draper – das passt. Bei der letztjährigen Ausgabe des New Yorker Majors stellte der 24-jährige Brite seine persönliche Bestmarke bei einem Grand Slam auf und erreichte das Halbfinale. Angeschlagen unterlag Draper dort in drei Sätzen Jannik Sinner.

Draper vs. Gomez - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jack Draper und Federico Agustin Gomez gibt es ab ca. 18:10 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Das Einzel-Tableau in New York.