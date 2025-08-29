US Open live: Jan-Lennard Struff vs. Frances Tiafoe im TV, Livestream und Liveticker

In der dritten Runde der US Open trifft Jan-Lennard Struff auf Frances Tiafoe. Das Match gibt es ab ca. 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 21:38 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff und Frances Tiafoe spielen um den Einzug in die nächste Runde.

Nach seinem Sieg gegen Holger Rune folgt für Jan-Lennard Struff in der dritten Runde das nächste Schwergewicht. Mit Frances Tiafoe auf der anderen Seite des Courts sollten die Symphatien des Publikums schon vor dem ersten Ballwechsel klar beim US-Boy liegen.

Im direkten Vergleich liegt Tiafoe ebenfalls vorne. Zwei der drei bisherigen Aufeinandertreffen konnte der 17. der Weltrangliste für sich entscheiden. Das letzte Duell im Endspiel von Stuttgart gewann der US-Amerikaner in drei Sätzen.

Struff vs. Tiafoe - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Frances Tiafoe gibt es ab ca. 21 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren