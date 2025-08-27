US Open live: Jan-Lennard Struff vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

In der zweiten Runde der US Open trifft Jan-Lennard Struff auf Holger Rune. Das Match gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 13:14 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff fordert Holger Rune

Am vierten Tag der US Open in New York ist Jan-Lennard Struff als einziger deutscher Spieler im Einsatz. Der 35-Jährige trifft in Runde zwei auf den an Position elf gesetzten Dänen Holger Rune. Die Begegnung ist als viertes und letztes Spiel auf Platz 17 angesetzt und wird nicht vor 17 Uhr Ortszeit (23 Uhr MEZ) beginnen.

Qualifikant Struff setzte sich zum Hauptfeld-Auftakt gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald in vier Sätzen durch und will nun gegen Rune nachlegen. “Es wird ein hartes Ding, ihn schlagen zu können. Das wird ein brutales Spiel”, weiß aber auch der Warsteiner um seine Außenseiterrolle. Im Head to Head liegt Struff mit 1:0 voran.

Struff vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Holger Rune gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren