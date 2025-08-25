US Open live: Jan-Lennard Struff vs. Mackenzie McDonald im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt der US Open trifft Jan-Lennard Struff auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald. Das Match gibt es ab ca. 19:20 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 01:01 Uhr

Für Jan-Lennard Struff ging es dieses Jahr über die Qualifikations ins Hauptfeld des letzten Grand Slam des Jahres. Auf Rang 144 abgerutscht hat der Deutsche eine durchwachsende Saison hinter sich. Mit dem US-Amerikaner Mackkenzie McDonald (100. der Welt) hat Struff aber ein machbares Los gezogen.

Erst wird die erste Begegnung zwischen den beiden Spielern sein.

Struff vs. McDonald - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Mackenzie MCDonald gibt es ab ca. 19:20 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Das Einzel-Tableau in New York.