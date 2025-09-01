US Open live: Jannik Sinner vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale der US Open 2025 auf Alexander Bublik. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 17:54 Uhr

In der dritten Runde der US Open 2025 kam Top-Favorit Jannik Sinner beim Viersatz-Erfolg gegen Denis Shapovalov erstmals etwas in Bedrängnis, was aber auch an dem stark aufspielenden Kanadier lag, der dem Südtiroler damit den ersten Satzverlust im Laufe des Turniers beibringen konnte. Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglistenerste dem Kasachen Alexander Bublik gegenüber, der in einem Fünfsatz-Krimi den US-Amerikaner Tommy Paul ausschalten konnte.

Zwar führt der 24-Jährige Sinner den direkten Vergleich noch mit 4:2 an, jedoch konnte der 28-jährige Bublik zwei der letzten drei Partien für sich entscheiden, die beide auf dem Rasen in Halle auf dem Weg zum späteren Titelgewinn stattfanden. Doch auch auf langsameren Belägen überzeugt Bublik zusehends, wie der Gewinn des Alpendoubles auf Sand in Gstaad und bei den Generali Open in Kitzbühel eindrucksvoll demonstrierte.

Sinner vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexander Bublik gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren