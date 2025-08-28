US Open live: Jannik Sinner vs. Alexei Popyrin im TV, Livestream und Liveticker

Man mag es kaum glauben, Breakball Popyrin. Im Stil eines Weltranglistenersten wehrt Sinner die Chance zum Rebreak souverän ab. Nicht so sehr im Stile eines Weltranglistenersten ist der Doppelfehler danach.



Bei Einstand dann der längste Ballwechsel des Matches. Dreißig Schläge später erarbeitet sich Popyrin seinen dritten Breakball in dem Game. Da hat der Australier sehr stark mitgehalten.



Im Endeffekt setzt sich doch der Titelverteidiger durch.