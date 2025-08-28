US Open live: Jannik Sinner vs. Alexei Popyrin im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner trifft in der zweiten Runde der US Open 2025 auf Alexei Popyrin. Das Match gibt es ab ca. 19 Uhr im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 21:38 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Sinner - Popyrin 6:3, 5:2
Die alte Binsenweisheit vom Fußball "wer`s vorne nicht macht, kassiert`s hinten" findet auch hier Anwendung. Nach vergebenen Breakbällen vor wenigen Minuten, läuft Popyrin jetzt einem Doppelbreak hinterher.
Sinner - Popyrin 6:3, 4:2
Man mag es kaum glauben, Breakball Popyrin. Im Stil eines Weltranglistenersten wehrt Sinner die Chance zum Rebreak souverän ab. Nicht so sehr im Stile eines Weltranglistenersten ist der Doppelfehler danach.
Bei Einstand dann der längste Ballwechsel des Matches. Dreißig Schläge später erarbeitet sich Popyrin seinen dritten Breakball in dem Game. Da hat der Australier sehr stark mitgehalten.
Im Endeffekt setzt sich doch der Titelverteidiger durch.
Sinner - Popyrin 6:3, 3:2
Popyrin bleibt dran. Eine Mischung aus Motivations- und Frustschrei schallt über den Center Court.
Sinner - Popyrin 6:3, 3:1
Die Aufschlagspiele von Sinner verlaufen oft nach dem gleichen Schema: Schnelle 30:0 oder 40:0 Führung, dann ein oder zwei schlampige Punkte, nur um dann den Sack zuzumachen.
Sinner - Popyrin 6:3, 2:1
Ein bisschen aus dem Nichts schaltet Sinner zwei Gänge hoch und erspielt sich drei Breakbälle und nimmt Popyrin dessen Aufschlagspiel zu null ab. Die Rückhand lässt den Underdog heute konstant im Stich.
Sinner - Popyrin 6:3, 1:1
Sinner bringt sich mit einem Doppelfehler selbst in Schwierigkeiten, aber bringt sein erstes Aufschlagspiel abgesehen davon auch problemlos durch.
Sinner - Popyrin 6:3, 0:1
So hat sich Alexei den Start in den zweiten Satz vorgestellt. Ohne Probleme geht er in Führung.
Der Physio...
...kommt auf den Court. Ist aber so schnell wieder weg, wie er gekommen ist. Was genau er am Fuß von Sinner rumgeschnibbelt hat, bleibt unklar. Sah aber nur nach einem verrutschten Tape aus.
Sinner - Popyrin 6:3
Sinner lässt seinem Gegner keine Chance nochmal in den Satz zurückzukommen.
Sinner - Popyrin 5:3
Popyrin verkürzt nochmal. Der erste Aufschlag ist aber nur zu 45 Prozent im Feld. Die Quote muss sich im zweiten Satz auf jeden Fall steigern.
Sinner - Popyrin 5:2
Das Match wird enger. Sinner streut mehr Fehler ein und Popyrin lädt hin und wieder eine Vorhand durch, wo auch Sinner nur noch hinterherschauen kann. Für ein Comeback ist Popyrin aber noch viel zu fehleranfällig.
Sinner - Popyrin 4:2
Der Aufschlag von Popyrin kommt langsam besser in Schwung. Ein Doppelfehler zwar eingestreut, aber das ist bei dem Risiko, das Popyrin bei dem zweiten Aufschlag eingeht und auch eingehen muss, nicht verwunderlich.
Sinner - Popyrin 4:1
Ein bisschen wackliger als bisher, aber Sinner baut die Führung aus. Mit einem wunderschönen Vorhand-Winner gewinnt er sein drittes Aufschlagspiel. Aber ein Lichtblick für Alexei: er gewinnt den besten Punkt des Matches. Am Netz entscheidet sich der Australier zweimal für die richtige Seite und gewinnt einen schon verloren geglaubten Ballwechsel. Das kann ein wenig Auftrieb geben.
Sinner - Popyrin 3:1
Der Aufschlag ist momentan für Popyrin überhaupt kein Vorteil. Der Underdog ist in jedem Punkt direkt unter Druck. Die Return-Qualität von Sinner ist wirklich beeindruckend.
Popyrin kann aber drei Breakbälle abwehren.
Sinner - Popyrin 3:0
Perfekter Start für den Titelverteidiger. Sinner kann durch seine guten Aufschläge die Punkte kurz halten.
Sinner - Popyrin 2:0
Sobald der return im Feld ist, hat Popyrin ein Problem. Bei den langen Ballwechseln kann der Australier nicht mithalten.
Sinner - Popyrin 1:0
Reibungsloser Start für Sinner. Kurze Ballwechsel, kurzes Game.
Alexei Popyrin...
...könnte den Weltranglistenersten heute vor mehr Probleme stellen, als Kopriva in der ersten Runde. Im Head-to-Head führt der Australier zumindest mit 1:0.
Die einzige ...
... Begegnung zwischen den beiden ist schon nicht mehr wahr, wollen wir aber auch nicht unterschlagen: 2021 in Madrid hat Popyrin in zwei Sätezn gewonnen. Jetzt aber geht´s los!
Immer wieder ...
... spannend, wie lange es dauert, bis professionelle Tennisspieler nach dem Einmarsch dann auch tatsächlich zur Schiedsrichterin ans Netz kommen. Das bringt uns zu Aurelie Tourte, die die Partie pfeifen wird.
Und da sind ...
... die Buben ja auch schon fast: Alexei jedenfalls steht in den Katakomben und begehrt Einlass. Und jetzt kommt auch Jannik ...
Und bitte!
Iga Swiatek hat die grandios kämpfende Suzan Lamens dann doch besiegt. Das heißt für uns: Ein akademisches Vierterl noch, ehe Jannik und Alexei im Ashe aufschlagen.
Kaum schreibt man´s ...
... und schon ist Lamens wieder auf 3:4 dran ... sie wird doch nicht?
Neues vom Ashe:
Iga führt mit zwei Breaks und 4:1. Das Ende ist absehbar ...
Bleiben wir kurz ...
... italienisch: Flavio Cobolli hat seine Kampfhandlungen mit Jenson Brooksby gerade begonnen. Wo uns aber immer das Herz aufgeht: Wenn Sara Errani und Jasmine Paolini miteinander für den Paarlauf üben. Herrlich! Diese Energie wünschen wir uns alle für alle Lebenslagen!
Mindestens eine gute ...
... Nachricht gibt es aus italienischer Sicht schon. Denn Lore Musetti, der herrliche Feingeist, hat David Goffin, den belgischen Recken, sicher in drei Sätzen bezwungen.
Hoppla!
Gerade war Iga noch mit einem Break vorne - jetzt muss sie ganz plötzlich in einen dritten Satz. Das gibt uns noch einmal die Zeit, kurz darüber nachzudenken, ob Jannik eine Frisur wie jene von Carlos nicht auch gut zu, na, Gesicht stehen würde.
Der Einstieg in die ...
... US Open ist Jannik ja ziemlich leicht von der Hand gegangen. Vit Kopriva hat sich redlich bemüht, aber dann halt doch mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut, wie diese verrückten jungen Leute angeblich so sagen. Alexei Popyrin ist da schon ein anderes Kaliber: hat 2024 in Kanada das 1000er gewonnen, danach in New York Novak Djokovic geschlagen. Die Form ist nicht mehr ganz so gut. Aber Vorsicht ist geboten.
New York City bebt ...
... denn gleich gibt es den zweiten Auftritt von Jannik Sinner. Nun, gut: noch sind die Einsätze nicht so hoch, schließlich hat Jannik ja erst sein Zweitrunden-Match gegen den gefährlichen Alexei Popyrin vor der Nase. Und "gleich" ist natürlich auch relativ. Denn Iga Swiatek hat es gerade nicht so eilig wie sonst, führt gegen Suzan Lamens nun aber auch im zweiten Satz mit einem Break. Aber und vor allem: Schön, dass Ihr da seid.
Ohne große Mühe ist Jannik Sinner in die US Open 2025 gestartet. In seiner Auftaktpartie gegen den Tschechen Vit Kopriva musste der Südtiroler gerade einmal vier Spiele abgeben.
Deutlich mehr Gegenwehr dürfte der Weltranglistenerste in seiner Zweitrunden-Begegnung gegen Alexei Popyrin erfahren. Zum einen krönte sich der Australier im vergangenen Jahr in Kanada mit seinem ersten Masters-Titel, zudem konnte der 26-Jährige 2021 beim 1000er-Event in Madrid das bislang einzige Aufeinandertreffen mit dem 24-jährigen Sinner in zwei Sätzen für sich entscheiden.
Sinner vs. Popyrin - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexei Popyrin gibt es ab ca. 19 Uhr im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in New York City