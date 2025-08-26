US Open 2025: Sinner beendet die Day Session in Windeseile

Jannik Sinner hat sich wie vor ihm Iga Swiatek im Arthur Ashe Stadium am Dienstag nicht lange mit seinem Gegner aufgehalten. Sinner besiegte Vit Kopriva mit 6:1, 6:1 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 20:57 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner war am Dienstag auch aus dem Schatten heraus viel zu stark für Vit Kopriva

Das wäre natürlich ein Spass gewesen, hätte sich auch Jannik Sinner vor den US Open 2025 von seinem Haupthaar getrennt so wie sein mutmaßlich größter Konkurrent Carlos Alcaraz. Aber schon beim inhaltlich wie immer entbehrlichen Interview vor dem Betreten des Center Courts war klar: Die kaminrote Matte ist immer noch da. Sollten die US Navy Seals spontan anfragen, müsste Alcaraz also alleine in der nächstgelegenen Kaserne antanzen.

Warum das wichtig ist? Ist es nicht. Aber Vit Kopriva konnte dem Weltranglisten-Ersten nunmal keine spielerischen Fragen stellen, die dieser nicht zu beantworten wusste. Nach nicht einmal 20 Minuten stand es 5:0. Dass sich der Außenseiter im ersten Satz gleich fünf Doppelfehler leistete, half der Spannung auch nicht.

Sinner vom Virus erholt

Dass der Virus, der Sinner vor etwas mehr als einer Woche in Cincinnati ein kompetitives Finale gegen Alcaraz gekostet hat, keine Rolle mehr spielen würde, hatte der Titelverteidiger in New York City ja schon in den letzten Tagen avisiert. Und dass Jannik Sinner niemandem etwas schenkt, diese Erfahrung haben in den vergangenen zwei Jahren auch schon Spieler mit anderen, viel besseren Möglichkeiten als Vit Kopriva gemacht. Jiri Lehecka in Roland-Garros fällt einem da spontan ein.

Gegen Kopriva hieß es am Ende 6:1, 6:1 und 6:2. Und nachdem Iga Swiatek im Match davor ebenfalls ordentlich aufs Gas gedrückt hatte, bedeutete der nächste glatte und schnelle Sieg: Alle Ticketbesitzer, die die Day Session im Arthur Ashe Stadium gebucht hatten, konnten sich schon Mitte des Nachmittags anderen Courts zuwenden.

Musetti gewinnt gegen Mpetshi Perricard

Nun hat Jannik Sinner wahrscheinlich Alexei Popyrin vor der Brust (so der sein parallel gegen Emil Ruusuvuori ausgetragenes Match gewinnt). Und das wird deutlich schwieriger werden. Denn Popyrin hat im vergangenen Jahr das kanadische 1000er in Montreal gewonnen. Und 2024 bei den US Open Novak Djokovic geschlagen.

Sinner war nicht der einzige frühe italienische Sieger am Dienstag. Lorenzo Musetti musste für seinen Einzug in die zweite Runde aber wesentlich härter kämpfen als Landsmann Sinner. Musetti gewann die erste Partie im Louis Armstrong Stadium jedenfalls mit 6:7 (3), 6:3, 6:4 und 6:4.

