US Open live: Jannik Sinner vs. Vit Kopriva im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner trifft in der ersten Runde der US Open 2025 auf Vit Kopriva. Das Match gibt es ab ca. 19 Uhr im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 20:51 Uhr
Und damit verabschieden ...
... sich nicht nur die Fans aus dem Arthur Ashe Stadium (weil jetzt ja nix mehr los ist - planmäßig), sonder auch wir. Bis bald auf diesem Kanal!
In zwei Tagen...
...trifft Sinner dann auf den Gewinner des Matches Popyrin - Ruusuvuori. Der Australier führt dort mit 2:0 Sätzen.
Sinner - Kopriva 6:1, 6:1, 6:2
Nach einer Stunde und vierzig Minuten ist der Auftakt zur Titelverteidigung erfolgreich absolviert. Mit einem wunderbaren Rückhand-longline verwertet die Nummer eins der Welt seinen zweiten Matchball.
Die 110.000 Dollar Preisgeld für die erste Runde, werden Mit Kopriva hoffentlich ein wenig trösten können.
Sinner - Kopriva 6:1, 6:1, 5:2
Da war die Chance zum Mini-Comeback. Bei 15:40 hat Kopriva zum ersten Mal in diesem Match Breakbälle. Mit zwei guten Aufschlägen wehrt Sinner beide ab. Keine Chance für den Herausforderer.
Sinner - Kopriva 6:1, 6:1, 4:2
Kopriva gibt noch nicht auf, lobenswert. Andererseits, wann hat er mal wieder die Chance auf dem Arthur Ashe zu spielen. Er läuft aber weiterhin einem Break hinterher.
Sinner - Kopriva 6:1, 6:1, 4:1
Sinner fährt ganz gemütlich das nächste Aufschlagspiel heim. Zehn der letzten elf Punkte gehen an die Nummer eins der Welt. Von dem gefährlichen Slice für den Kopriva auf der Tour bekannt ist, sieht man heute überhaupt nichts...
Sinner - Kopriva 6:1, 6:1, 3:1
Wenn Sinner mal aufs Tempo drückt, hat Kopriva keine Chance mehr. Der Tscheche kann sich nicht aus der defensiven Position rausspielen und der Aufschlag ist auch keine große Hilfe. Der achte Doppelfehler führt zum Spielverlust.
Sinner - Kopriva 6:1, 6:1, 2:1
Eine Reihe an kurzen Punkten. Der Aufschlag hat dominiert in diesem Spiel.
Sinner - Kopriva 6:1, 6:1, 1:1
Jetzt macht auch Sinner zur Abwechslung mal viele Fehler. Vielleicht will er den Zuschauern doch noch etwas länger was bieten für ihr Geld.
Sinner - Kopriva 6:1, 6:1, 1:0
Auch der Auftakt in den womöglich letzten Satz ist geglückt.
Sinner - Kopriva 6:1, 6:1
So gern wir die Spannung aufrecht erhalten würden, fällt es einem schwer sich vorzustellen, wie Kopriva hier zurückkommen sollte. Selbst ein enger Satz ist schon schwer vorstellbar. Die Mischung aus zu vielen Fehlern und dem Druck Sinners lässt das hier in eine sehr eindeutige Richtung laufen.
Sinner - Kopriva 6:1, 5:1
Bei Aufschlag Sinner hat sein Gegner wenig zu melden. Mit Ass zum 5:1.
Sinner - Kopriva 6:1, 4:1
Es bleibt weiterhin einseitig, aber zumindest Sinner entertained die Zuschauer. Einige schöne Winner aus Situationen, wo sonst wahrscheinlich nur noch Alcaraz mithalten kann. Sogar ein Tweener war dabei, der aber leider nicht zum Erfolg geführt hat. Zum Break reicht es trotzdem...
Sinner - Kopriva 6:1, 3:1
Eine kleine Chance zum Break war da. Das erste Mal 0:30 bei Sinners Aufschlag. Kopriva hat aber keine Antworten auf das druckvolle Spiel von Sinner.
Sinner - Kopriva 6:1, 2:1
Ersten beiden Asse im Match für Kopriva. Erster Spielgewinn im zweiten Satz.
Sinner - Kopriva 6:1, 2:0
Sinner lässt überhaupt nichts anbrennen. Wer nach seiner Aufgabe in Cincinnati Angst vor einem körperlich bedingten frühen Aus hatte, kann zumindest heute durchatmen. Der Weltranglistenerste wird nicht auf die Probe gestellt.
Sinner - Kopriva 6:1, 1:0
So viel zum Thema Momentum mitnehmen...
Sinner macht da weiter, wo er im ersten Satz aufgehört hat. Der Italiener profitiert weiterhin von vielen leichten Fehlern seines Gegners.
Jetzt ist die Hütte ...
... übrigens gut besucht. Wer ein teures Ticket hat, will offenbar doch auch noch schnell ein bisschen Tennis im Ashe mitnehmen.
Sinner - Kopriva 6:1
Passend zum Verlauf endet der Satz mit einem Fehler von Kopriva. Die Nummer 89 der Weltrangliste hat sich aber nach 40:0 nochmal ins Spiel zurückgekämpft. Vielleicht kann er dieses kleine Momentum ja in den zweiten Satz mitnehmen...
Sinner - Kopriva 5:1
Lautstark bejubeln die Fans den erste Spielgewinn des Underdogs. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des ersten Aufschlags muss sich aber noch deutlich steigern, wenn da noch weitere Spielgewinne dazukommen sollen. 157km/h reichen da nicht aus.
Sinner - Kopriva 5:0
Nach nur 19 Minuten steht es schon 5:0.
Besonders viele lange Ballwechsel haben die Fans noch nicht zu Gesicht bekommen.
Einen der wenigen vollendet der Italiener eiskalt am Netz und baut somit seine Führung aus.
Da muss jetzt eine ähnlich großes Wunder her wie am späteren Abend für Sturm Graz in der Champions League Qualifikation.
Sinner - Kopriva 4:0
Zwölf Punkte in Folge.
Mit einem Doppelfehler schenkt Kopriva sein zweites Aufschlagspiel her. Das Niveau kann nur besser werden.
Sinner - Kopriva 3:0
Die Nummer eins der Welt bestätigt das Break zu null.
Sinner - Kopriva 2:0
Die Anspannung bei Kopriva ist fast sichtbar. Spiele auf dem Center Court sind für ihn auch nichts alltägliches. Zwei Doppelfehler und Zwei unerzwungene Fehler zum Break.
Sinner - Kopriva 1:0
Mission "Titelverteidigung" startet für Sinner etwas wacklig.
Er muss im Auftaktspiel bei eigenem Aufschlag über Einstand.
Und bitte.
Die letzten Aufschläge zu Übungszwecken sind absolviert. Los geht´s.
Die einzige Erkenntnis ...
... aus den wie immer völlig sinnlosen Interviews vor dem Betreten des Stadions: Jannik hat nicht denselben Friseur wie Carlitos. Und: Der gemeinsame Ausrüster der beiden besten Spieler der Welt setzt auch bei Janniks Jackerl auf einen Stoff, zu dem man vor vielen Monden wahrscheinlich "Blouson" gesagt hätte.
Für unsere italienischen ...
... Mitleser (ciao!) sei ganz kurz mal ein Blick Richtung Armstrong geworfen: Da hat Lorenzo Musetti gegen Giovanni Mpetshi Perricard gerade den dritten Satz gewonnen, führt mithin mit 2:1. Das haben wir so nicht kommen sehen. Stehen aber dennoch wie eine Wand hinter Lore! Und nicht nur, weil hier kaum Frankophile vertreten sind ...
Die Tribünen im Ashe ...
... sind um diese Tageszeit naturgemäß noch nicht voll. Zum einen, weil die Sonne einen doch beträchtlichen Teil des Stadions gnadenlos aufheizt. Und dann ist auch draußen einfach noch zu viel los! Wer mag sich auch schon einfach so von David Goffin gegen Quentin Halys lösen?
Iga ist schon ...
... durch, etwas mehr als eine Stunde hat es gedauert. Dann geben wir uns jetzt ein akademisches Vierterl, bevor Jannik und Vit um die Ecke kommen. Do not go away!
Das Ashe Stadium ...
... ist zwar wetterneutral, im Zweifel rollen wir hier einfach das Dach zu, das sollte heute aber keine Rolle spielen. Auch wenn es über Nacht deutlich kühler geworden ist. Gestern, das haben aufmerksame Beobachter registriert, hatten ja einige Spieler (Rune! Fonseca!!) Probleme mit den Bedingungen.
Good afternoon ...
... aus den Katakomben des Arthur Ashe Stadiums, wo Jannik Sinner gleich den ersten Schritt Richtung Titelverteidigung nehmen wird. Ja: richtig gelesen. Da lehnen wir uns ganz weit aus dem Fenster (auch wenn wir dasselbe gestern bei Maddie Keys gegen Renata Zarazua auch gemacht hätten). Es sollte auch bald losgehen - weil die Swiatek Iga gegen die zugegeben sehr unterhaltsame Emiliana Arango die Nase doch um ein Aitzerl vorne hat.
Jannik Sinner steigt spät, aber doch in die US Open 2025 ein. Heute geht die Mission Titelverteidigung gegen Vit Kopriva los. Und natürlich geht der Weltranglisten-Erste als Favorit in diese Partie.
Carlos Alcaraz, der wohl größte Konkurrent, hat gestern ja schon mit dem Erfolg gegen Reilly Opelka losgelegt.
Sinner vs. Kopriva - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jannik Sinner und Vit Kopriva gibt es ab ca. 19 Uhr im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in New York City