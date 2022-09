US Open live: Jannik Sinner vs. Ilya Ivashka im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale der US Open auf Überraschungsmann Ilya Ivashka. Das Duell (viertes Match nach 17:00 Uhr MEZ) gibt es live im TV und Stream bei Eurosport, hier findet ihr den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 12:36 Uhr

Jannik Sinner trifft im US-Open-Achtelfinale auf Ilya Ivashka

Kommt es zum dritten Aufeinandertreffen zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz binnen weniger Wochen? Die Chancen stehen gut. Ebenso wie Carlos Alcaraz in seinem Duell mit Marin CIlic der Favorit ist, deutet auch vieles auf einen Erfolg von Sinner gegen Überraschungsmann Ilya Ivashka hin.

Der Südtiroler hat in New York City zwar etwas Zeit benötigt, um endgültig auf Betriebstemperatur zu kommen, zeigte in den letzten drei Sätzen im Drittrundenduell mit Brandon Nakashima jedoch bereits ganz hervorragendes Tennis. Ivashka hingegen wusste gegen Hubert Hurkacz zu überraschen.

Sinner vs. Ivashka - wo es einen Livestream gibt

Das Achtelfinalduell zwischen Jannik Sinner und Ilya Ivashka ist als viertes Match nach 17:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Eurosport angeboten, hier findet ihr den Liveticker zur Partie.