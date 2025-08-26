US Open live: Laura Siegmund vs. Diana Shnaider im TV, Livestream und Liveticker

Für Laura Siegemund geht es bei den US Open zum Auftakt gegen Diana Shnaider. Das Match startet ca. 19:50 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 08:46 Uhr

Nachdem Tatjana Maria gestern den Anfang für die Deutschen Frauen bei den US Open gemacht hat, ziehen heute Siegemund und Eva Lys nach. Siegeumd hat mit Diana Shnaider ein schweres Los erwischt, kommt die Russin doch frisch mit ihrem ersten Karrieretitel auf Monterrey angereist. Allerdings sprechen die Statistiken für die Deutsche. Beide bisherigen Begegnungen gingen an Siegemund und wurden dazu noch auf Hartplatz ausgetragen.

Siegemund vs. Shnaider – Hier gibt es einen Liveticker

Das Match zwischen Laura Siegemund und Diana Shnaider gibt es ab ca. 19:50 Uhr live im TV bei Sky und im Livsetream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Damen

