US Open live: Matteo Berrettini vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Matteo Berrettini spielt im Viertelfinale der US Open (erstes Match um 18:00 Uhr MEZ) gegen Casper Ruud. Das Match wird live im TV und Stream bei Eurosport und ServusTV angeboten, hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2022, 16:02 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini und Casper Ruud bei den US Open 2022

Die letzten beiden Viersatz-Partien des Italieners Matteo Berrettini gegen Andy Murray und Alejandro Davidovich Fokina gingen schon in Richtung Vier-Stunden-Matches, aber auch der Norweger Casper Ruud musste gerade in der dritten Runde gegen Lokalmatador Tommy Paul an seine Grenzen gehen.

Im Head-to-head der beiden Viertelfinal-Kontrahenten steht es 3:2 für den Skandinavier, wobei die einzige Auseinandersetzung auf Hartplatz im Jahr 2020 - just in der dritten Runde der US Open - klar in drei Durchgängen an den Römer ging.

Berrettini vs. Ruud - wo es einen Livestream gibt

