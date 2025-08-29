US Open live: Novak Djokovic vs. Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

In der dritten Runde der US Open trifft Novak Djokovic im Arthur Ashe Stadion auf Cameron Norrie. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 09:22 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Cameron Norrie treffen zum dritten Mal in diesem Jahr aufeinander.

Nach Learner Tien und Zachary Svajda wartet auf den 24-fachen Grand-Slam-Sieger aus Serbien erstmals kein US-Amerikaner bei der 2025er-Auflage der US Open. Mit Cameron Norrie trifft Novak Djokovic auf einen Gegner, den der Serbe bestens kennen sollte.

Denn bisher gab es zwischen den beiden heutigen Kontrahenten sechs Duelle, die Djokovic allesamt für sich entscheiden konnte. Erst vor einigen Monaten gab es das letzte Duell im Achtelfinale von Paris, das mit einem glatten Dreisatzerfolg endete. Ohnehin konnte Norrie erst einen Satz gegen den Großmeister gewinnen.

Djokovic vs. Norrie - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren