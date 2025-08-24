US Open live: Taylor Fritz vs. Emilio Nava im TV, Livestream und Liveticker

Taylor Fritz und Emilio Nava treffen zum Auftakt der US Open in New York aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livsetream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 21:10 Uhr

Erst kürzlich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati waren sich die beiden US-Amerikaner Taylor Fritz und Emilio Nava über den Weg gelaufen - der aktuell Weltranglisten-Vierte setzte sich papiergemäß mit 6:4 und 6:4 durch. Zwei Jahre davor gab es ein ähnlich klares Ergebnis in der zweiten Runde von Miami - mit 6:4, 6:1 sicherte sich auch da Fritz problemlos den Sieg.

Damit ist die Ausgangslage für das dritte Duell wohl klar, dennoch weiß man - gerade in den ersten Runden eines Grand-Slam-Turniers ist auch für Außenseiter einiges möglich. Dem Publikum wäre es wohl nur recht, wenn Fritz zumindest ein wenig ins Schwitzen geraten würde.

Das Einzel-Tableau in New York.