US Open live: Taylor Fritz vs. Lloyd Harris im TV, Livestream und Liveticker

In der zweiten Runde der US Open trifft Taylor Fritz auf Lloyd Harris. Das Match gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 13:45 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz trifft auf Lloyd Harris

Vorjahresfinalist Taylor Fritz hat bei den Herren wohl die besten Chancen, in New York für einen US-amerikanischen Heimsieg zu sorgen. In der zweiten Runde bekommt es der Weltranglistenvierte mit dem Südafrikaner Lloyd Harris zu tun.

Harris setzte sich in Runde eins überraschend klar gegen Sebastian Baez durch. Im Head to Head zwischen ihm und Fritz steht es 1:1. Beide Duelle fanden im Jahr 2020 statt.

Fritz vs. Harris - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Taylor Fritz und Lloyd Harris gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren