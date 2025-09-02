US Open live: Taylor Fritz vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Taylor Fritz trifft im Viertelfinale der US Open 2025 auf Novak Djokovic. Das Match gibt es ab ca. 2:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 09:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Thematisierte Novak Djokovic vor einiger Zeit noch, dass ihm sein Körper inzwischen gegen Ende der Majors immer Probleme bereite, wirkt es bei den US Open 2025 beinahe umgekehrt. Nach körperlichen Problemen in seinen ersten Matches wirkt der Serbe in New York von Match zu Match fitter und in seinen Leistungen überzeugender. Sein vollstes Potenzial wird der 38-Jährige in seinem Viertelfinale gegen den Vorjahresfinalisten Taylor Fritz auch benötigen, schließlich zeigte der US-Amerikaner in seinem Achtelfinale gegen den Tschechen Tomas Machac eine makellose Leistung.

Der direkte Vergleich der beiden Protagonisten liest sich jedoch für den 27-jährigen Fritz absolut vernichtend. Alle zehn Aufeinandertreffen konnte der serbische Davis-Cup-Sieger von 2010 für sich entscheiden und gab dabei insgesamt nur drei Sätze ab. Dennoch sollten die Karten angesichts der wohl klar verteilten Zuschauerunterstützung für den Kalifornier komplett neu gemischt sein.

Fritz vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Taylor Fritz und Novak Djokovic gibt es ab ca. 2:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren