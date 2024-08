US Open: Marterer gescheitert – Lys übersteht Quali

Licht und Schatten für die deutschen Tennisprofis in der letzten Runde der Qualifikation zu den US Open. Während bei den Damen Eva Lys es ins Hauptfeld geschafft hat, muss Maximilian Marterer den Heimweg antreten.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.08.2024, 20:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Eva Lys hat den Sprung ins Hauptfeld der US-Open geschafft. Die 22-Jährige setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen die Britin Lily Miyazaki 6:1, 6:2 durch und ist damit zum zweiten Mal in Flushing Meadows dabei.

Nicht am Start ist hingegen Maximilian Marterer (Nürnberg), der sein entscheidendes Duell verlor. Der 29-Jährige unterlag dem US-Amerikaner Mitchell Krueger 4:6, 2:6 und verpasst deshalb seine fünfte Teilnahme am Hartplatz-Turnier in New York. Zuvor waren bereits Nastasja Schunk (Ludwigshafen) und Ella Seidel (Hamburg) gescheitert.

Die US-Open-Auslosung der Herren

Die US-Open-Auslosung der Damen