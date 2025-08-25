US Open: Medvedev rastet aus - und scheitert wieder an Bonzi

Daniil Medvedev hat in der ersten Runde der US Open 2025 gegen Benjamin Bonzi mit 3:6, 5:7, 7:6 (5), 6:0 und 4:6 verloren. Und dabei mal wieder für einen Eklat gesorgt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 07:06 Uhr

Daniil Mevedev gegen Benjamin Bonzi - diese Begegnung hat das Potenzial zum Schlager. Zuletzt in Wimbledon war das Treffen der beiden schon sehr unterhaltsam, bei den US Open gab es nun noch eine Steigerung. Und das, nachdem Bonzi gegen Ende des dritten Satzes eigentlich schon wie der Sieger aussah. Was sich am Ende mit 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6 und 6:4 ja auch bestätigte.

Medvedev hatte in den ersten Durchgängen durchaus seine Chancen, in den entscheidenden Momenten aber hatte Bonzi stets die besseren Antworten parat. So auch beim Stand von 5:4 im dritten Satz, aber erneut wehrte Bonzi die Avancen von Medvedev ab. Beim Stand von 40:30 kam es dann zum Eklat: Nach dem ersten Matchball, der im Aus landete, lief ein Fotograf auf das Spielfeld, der Stuhlschiedsrichter gab Bonzi - völlig zurecht - einen neuen ersten Aufschlag. Medvedev aber nutzte diese Sequenz, um das Publikum gegen den Umpire Craig Allensworth aufzuwiegeln. Die Fans sorgten länger als sechs Minuten lang für eine Geräuschkulisse, die sich hören lassen konnte. Oder musste.

Der Franzose ließ sich durch den Aufruhr tatsächlich aus dem Konzept bringen, verlor die folgenden drei Punkte. Und kassierte damit das Rebreak zum 5:5. Damit nicht genug: Daniil Medvedev holte sich den Satz sogar noch im Tiebreak.

Medvedev lässt Rebreaks zu

Danach nahm sich Benjamin Bonzi eine längere Pause. Und verlor zum Auftakt des vierten Satzes gleich seinen Aufschlag. Tatsächlich sollte der Schützling Nicolas Maut erst wieder im fünften Durchgang ein Spiel gewinnen. Das allerdings war ziemlich wichtig: weil es den Ausgleich via Rebreak zum 1:1 bedeutete. Das Publikum war jetzt übrigens plötzlich eher im Lager des Franzosen.

Das war es noch nicht mit den Breaks im fünften Satz: Medvedev ging erneut mit einem in Führung, musste wieder umgehend den Ausgleich hinnehmen. Im siebenten Spiel wehrte Bonzi dann fünf Breakbälle ab, stellte auf 4:3. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Aufschläge von Bonzi war in dieser Phase schon etwa 30 km/h geringer als in der Anfangsphase. Dennoch musste Medvedev beim Stand von 4:5 gegen den Matchverlust aufschlagen. Und hatte plötzlich Krämpfe in seiner rechten Schlaghand. Nach 3:44 Stunden gab es den zweiten Matchball für Bonzi. Und der Franzose nutzte diesen mit einem Rückhand-Passierball.

Djokovic mit Problemen am Zeh

Ein paar Minuten vor dem Ende dieser Partie gab es auf zwei anderen Courts US-amerikanische Zittersiege. Brandon Nakashima, an Position 30 gesetzt, bezwang Qualifikant Jesper de Jong im Match-Tiebreak des fünften Satzes. Und Marcus Giron musst gegen Mariano Navone ebenfalls über die volle Distanz gehen.

Im Arthur Ashe Stadium hatte Novak Djokovic derweil mit seinem rechten großen Zeh mindestens ebenso große Probleme wie mit Learner Tien. Am Ende setzte sich Djokovic aber mit 6:1, 7:6 (3) und 6.2 durch und spielt am Mittwoch gegen Zachary Svajda.

