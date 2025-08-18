US Open Mixed: Die Auslosung bringt nur Kracher-Duelle!

Geht es nach der Auslosung für den Mixed-Wettbewerb bei den US Open 2025, dann stehen von Runde eins an eigentlich nur Schlagerpartien an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 08:05 Uhr

© Getty Images Die selbsternannten Favoriten auf den Mixed-Titel bei den US Open 2025: Taylor Fritz und Elena Rybakina

Die erste Überraschung gleich mal vorweg: Fast alle Spielerinnen und Spieler, die in Cincinnati bis zum Ende ihre Meisterschaft gezeigt haben, stehen nun tatsächlich auch im Doppel-Draw für den gemischten Wettbewerb der US Open 2025. Das heißt also: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, der angeschlagene Alexander Zverev, aber auch Iga Swiatek und Elena Rybakina werden um den Titel, der innerhalb von zwei Tagen vergeben wird, mitstreiten. Lediglich Jasmine Paolini hat zurückgezogen, sie wird von Cathy McNally ersetzt.

Alsdenn: An Position eins gesetzt gehen Jessica Pegula und Jack Draper, der seit Wimbledon kein Match mehr bestritten hat, ins Rennen. Die beiden eröffnen gleich mal gegen Emma Raducanu und Carlos Alcaraz. Die zweite Paarung im obersten Viertel hat es auch in sich: Da spielen nämlich Olga Danilovic und Novak Djokovic gegen Mirra Andreeva und Daniil Medvedev.

Zverev und Bencic gegen Sinner und Siniakova

Weiter im Text: Iga Swiatek und Casper Ruud, das an Position drei gesetzte Paar, startet gegen die Lokalfavoriten Frances Tiafoe und Madison Keys. Im Viertelfinale geht es für den Sieger dieser Partie entweder gegen Naomi Osaka und Gael Monfils oder gegen Lorenzi Musetti und Paolini-Ersatz McNally.

Weiter geht es mit einer Paarung, die kurzfristig zusammengekommen ist: Jannik Sinner und Katerina Siniakova. Und die bekommen es gleich mit Alexander Zverev und Belinda Bencic zu tun. Im Viertelfinale steht dann ein Treffen mit dem Siegerduo zwischen Taylor Townsend und Ben Shelton gegen Amanda Anisimova und Holger Rune an.

Und im untersten Viertel? Da treffen Venus Williams und Reilly Opelka auf Karolina Muchova und Andrey Rublev. Und dann wären da noch die selbsternannten Favoriten: Taylor Fritz und Elena Rybakina. Die beiden müssen gegen die Titelverteidiger ran: Sara Errani und Andrea Vavassori.

Hier das Mixed-Tableau bei den US Open 2025