US Open: Muchova mit Finesse, Swiatek mit Power ins Achtelfinale

Kommt es auch bei den US Open zum Aufeinandertreffen zwischen Iga Swiatek und Karolina Muchova? Der Kampf der konträren Spielstile wäre für die Fans garantiert eine Freude.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2023, 20:26 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova - eine ganz wunderbare Tennisspielerin

Von Jens Huiber aus Flushing Meadows

Karolina Muchova, man kann und will es nicht anders formulieren, ist eine wunderbare Tennisspielerin. Alte Schule ein bisschen. Das aber im besten Sinne des Wortes. Denn da hat man die Volleys zumeist konventionell gespielt. Und nicht als durchgeschwungene Option - was natürlich auch gewinnbringend sein kann.

Taylor Townsend, auch da darf es keine zwei Meinungen geben, ist ebenfalls eine wunderbare Tennisspielerin. Bei weitem nicht so erfolgreich wie Muchova, aber auch mit einem brillanten Volley-Spiel gesegnet.

Es ist also kein Wunder, dass Rennae Stubbs und Darren Cahill am frühen Freitag in New York City bei der Beobachtung der Partie zwischen Muchova und Townsend regelrecht ins Schwärmen gekommen sind. Stubbs und Cahill ist uneingeschränktes Vertrauen zu schenken: Beide haben eine ordentliche Karriere als Profi hingelegt und sich danach auch erfolgreich als Coaches versucht. Darren Cahill betreut aktuell ja Jannik Sinner, der Australier gilt als einer der allerbesten Übungsleiter überhaupt.

Am Ende war es Muchova, die sich mit einem Zwischenspurt den ersten Satz mit 7:6 (0) und den zweiten mit 6:3 holte.

Swiatek überrollt Juvan

Das Kontrastprogramm gab es direkt danach. Da panierte Iga Swiatek die bedauernswerte Kaja Juvan mit 6:0 und 6:1 und musste dabei im Grunde keinen einzigen Volley spielen, der in Sachen Ästhetik auch nur knapp an Muchova oder Townsend herankam. Warum auch? Die Polin fegt über den Court wie keine zweite, teilt mit der Vorhand eine spielerische Watschn nach der anderen aus.

Swiatek gegen Muchova, das hatten wir ja schon im Finale der French Open. (und es ward großartig!) In Flushing Meadows könnte es ein Wiedersehen in der Vorschlussrunde geben. Ein Kampf der Kontraste quasi. Den Fans würde das gefallen.

