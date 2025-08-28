US Open: Nach Ausraster gegen Bonzi - Medvedev muss blechen

Daniil Medvedev hat für sein Verhalte bei der Niederlage gegen Benjamin Bonzi eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen. Die er verkraften kann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 08:14 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedevs Ausraster gegen Benjamin Bonzi hat Folgen

Es hat ein bisschen gedauert, aber nun wurde das Verhalten von Daniil Medvedev bei seiner Niederlage gegen Benjamin Bonzi doch sanktioniert. Besonders schmerzen werden den Russen die 42.500.- US Dollar Strafe aber nicht. Denn abgesehen davon, dass Medvedev während seiner Karriere schon fast 50 Millionen US Dollar alleine an Preisgeld gewonnen hat, entspricht die Strafe lediglich etwas mehr als 38 Prozent jener Summe, die Medvedev für sein Antreten in New York City bekommen hat.

Zur Erinnerung: Medvedev hatte aufgrund einer durchaus nachvollziehbaren Entscheidung des Schiedsrichters Greg Allensworth einen Eklat angezettelt. Das Publikum ließ sich von Medvedev animieren, verzögerte die Fortführung des Matches um mehr als fünf Minuten. Bonzi zeigte Nerven, konnte den Matchball, bei dem die Situation eskalierte, nicht verwerten. Der Franzose gewann aber dann doch in fünf Sätzen.

Medvedev gewinnt bei den Majors 2025 nur ein Match

Die Strafe für den US-Open-Champion von 2021 teilt sich wie folgt auf: 30.000.- US Dollar werden für unsportliches Verhalten fällig. Und weitere 12.500.- für das zerstören seines Schlägers. Damit hatte sich Medvedev Zeit gelassen, bis das Match zu Ende war. Danach blieb er noch ein paar Minuten lang auf der Spielerbank sitzen, ehe er sich in die Katakomben aufmachte.

Aus Sicht der ehemaligen Nummer eins der Welt war die Enttäuschung durchaus verständlich. Denn im gesamten Tennisjahr gelang Daniil Medvedev nur ein einziger Matchsieg bei einem Grand-Slam-Turnier: In Melbourne gegen den Thailänder Kasidit Samrej. Danach verlor er gegen Learner Tien. In Roland-Garros kam das Aus in Runde eins gegen Cameron Norrie. Und in Wimbledon wurde Benjamin Bonzi wie dann auch ein paar Wochen später bei den US Open, zu jener Hürde, über die Medvedev stolperte.

Die guten Nachrichten aus alledem? Die Strafe von New York zahlt er aus der Portokasse. Und bei den Majors im kommenden Jahr hat Daniil Medvedev keine Punkte zu verteidigen.

