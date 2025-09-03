US Open: Nach Kawietz und Pütz scheitern auch Schnaitter und Wallner

Mit Kevin Krawietz und Tim Pütz und Jakob Schnaitter und Mark Wallner sind die beiden rein deutschen Doppelpaare bei den US Open 2025 am Dienstag ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2025, 04:44 Uhr

Es war kein guter Dienstag für die rein deutschen Doppelpaare bei den US Open 2025: Zunächst verloren Kevin Krawietz und Tim Pütz trotz einer 4:2-Führung im zweiten Satz gegen Yuki Bhambri und Michael Venus mit 4:6 und 4:6.

Und wenige Minuten später mussten sich auch Mark Wallner und Jakob Schnaitter nach der dritten Runde verabschieden. Die beiden unterlagen den Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul mit 6:7 (5), 6:3 und 3:6.

Bleibt also nur noch Constantin Frantzen, der an der Seite des niederländischen Routiniers Robin Haase mit einem sicheren Zwei-Satz-Erfolg gegen die beiden Argentinier Camilo Ugo Carabelli und Tomas Martin Etcheverry sicher ins Viertelfinale einzog.

