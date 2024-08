US Open: Nach Vorbereitung mit Filip Misolic - Wie fit ist Novak Djokovic?

Die Vorbereitung auf die US Open absolvierte Novak Djokovic mit dem Österreicher Filip Misolic. Kurz vor dem Start des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres plagen den Serben nun offenbar kleine Verletzungssorgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2024, 17:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic ist in New York einer der Topfavoriten

Seit dem Gewinn der olympischen Goldmedaille hat sich Novak Djokovic eine verdiente Pause gegönnt. Bei den US Open in New York kehrt der Weltranglistenzweite nun auf die Tour zurück - und will seiner ohnehin schon so beeindruckenden Vita einen 25. Grand-Slam-Titel hinzufügen.

Die Vorbereitung auf das letzte Major-Event des Jahres absolvierte Djokovic unter anderem mit dem Österreicher Filip Misolic. Wie die “Kleine Zeitung” berichtete, wurde der Grazer vom serbischen Superstar für ein sechstägiges Training nach Montenegro eingeladen. “Wir haben täglich zwei Stunden auf Hartplatz trainiert und sind alle Schlagvariationen durchgegangen”, meinte Misolic.

Misolic zeigte sich von der Disziplin des langjährigen Weltranglistenersten beeindruckt: “Er holt immer das Maximum aus sich heraus”. Von Djokovics Einstellung könne auch er sich einiges abschauen, so der Steirer. Djokovic wünsche er in New York nun nur das Beste: “Ich hoffe, ich konnte ihm helfen.”

Djokovic bricht Einheit mit Rune ab

Djokovic weilt bereits seit einigen Tagen in New York und bereitet sich vor Ort auf das letzte ganz große Highlight des Jahres vor. Allerdings musste der 37-Jährige am Freitag eine Trainingseinheit mit Holger Rune vorzeitig abbrechen. Das berichtet der dänische Sender "TV2". Demnach konnte Djokovic den zweiten Teil der Trainingssession nicht mehr absolvieren.

Was die Gründe für Djokovics Fernbleiben waren, ist nicht bekannt. Mehr dürften die Fans des Serben möglicherweise bei einem Medientermin am Samstag erfahren. Sein erstes Match soll der 24-fache Grand-Slam-Sieger am Montag (Ortszeit) gegen Radu Albot bestreiten.

Hier das Einzel-Tableau bei den US Open