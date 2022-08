US Open: Nadal, Swiatek, McEnroe und Co. sammeln 1,2 Millionen für Ukraine - Azarenka von Event ausgeschlossen

In der vergangenen Nacht haben die aktuellen Spitzenspieler und Altstars bei den US Open dabei geholfen, rund 1,2 Millionen US-Dollar für die Ukraine-Hilfe zu sammeln.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.08.2022, 10:19 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal, Iga Swiatek

Rafael Nadal, Iga Swiatek, Coco Gauff, John McEnroe, Carlos Alcaraz, Leylah Fernandez, Felix Auger-Aliassime, Jessica Pegula, Matteo Berrettini, Maria Sakkari, Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Tommy Paul, Sebastian Korda, Ben Shelton - sie alle waren am Start.

Der gesamte Erlös wurde an den Ukraine Crisis Relief Fund von GlobalGiving gespendet, der humanitären Hilfe in den betroffenen Gebieten in der Ukraine und den umliegenden Regionen, in die ukrainische Flüchtlinge geflohen sind, unterstützt. Der "Ukraine Crisis Relief Fund" ist seit seiner Gründung die offizielle Wohltätigkeitsorganisation der Initiative "Tennis Plays for Peace", die von den sieben Dachverbänden des Tennissports im März als Reaktion auf die Invasion von Russland in der Ukraine ins Leben gerufen wurde.

Mit Dayana Yastremska, Katarina Zavatska und Daria Snigur und den Ex-Profis Sergiy Stakhovsky und Olga Savchuk war freilich auch die Ukraine selbst mit Profis am Start.

Unter anderem spielten Nadal und Swiatek zusammen einen Tiebreak (gegen Gauff und McEnroe), für die Weltnummer 1 natürlich auch eine große Sache, mit ihrem Idol Seite an Seite zu stehen - mit Erfolg, die beiden siegten mit 10:8. Auger-Aliassime spielte zusammen mit Landsfrau und Vorjahresfinalistin Leylah Fernandez, ebenso die griechischen Topstars Tsitsipas und Sakkari.

Tsitsipas steuerte selbst noch mal 10.000 US-Dollar bei, nachdem Sakarri es geschafft hatte, Berrettini einen Service-Winner zu servieren.

Victoria Azarenka kurzfristig ausgeladen

Nicht dabei war indes Victoria Azarenka nach dem Protest einiger ukrainischer Profis. Ihr Heimatland Belarus gilt als Unterstützer des Angriffskrieges von Russland. "In den letzten 24 Stunden hat Victoria Azarenka nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit allen Beteiligten beschlossen, heute Abend nicht an unserer 'Tennis Plays for Peace Exhibition' teilzunehmen. Viktoria ist eine starke Führungspersönlichkeit und wir schätzen ihre Bereitschaft zur Teilnahme. In Anbetracht der Empfindlichkeiten gegenüber ukrainischen Spielern und des andauernden Konflikts glauben wir, dass dies der richtige Weg für uns ist", verkündete der US-amerikanische Tennisverband am Mittwoch.

Unter anderem hatten sich Marta Kostyuk und Lesia Tsurenko gegen ihre Teilnahme ausgesprochen, weil es nicht sein könne, dass "Ukrainer und Vertreter der Aggressorländer gleichzeitig an einer solchen Veranstaltung teilnehmen können", so Tsurenko. "Ich bin froh, dass Azarenka ihre Meinung geändert und beschlossen hat, nicht teilzunehmen."