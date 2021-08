US Open: Nächster Paukenschlag - Auch Serena Williams nicht dabei

Nach Roger Federer und Rafael Nadal kann auch Serena Williams nicht bei den US Open antreten. Es ist ein weiteres Zeichen, dass sich die Ära der drei Superstars dem Ende entgegen neigt.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 25.08.2021, 18:58 Uhr

© Getty Images Die sechsfache US-Open-Siegerin Serena Williams musste ihre Teilnahme 2021 absagen

Erst Roger Federer, dann Rafael Nadal und nun auch noch Serena Williams: Bei den am Montag beginnenden US Open werden die drei größten Stars der Tennisszene verletzungsbedingt fehlen. Am Mittwoch verkündete Williams ihren Verzicht auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres - und führte damit deutlicher denn je vor Augen, dass die Ära der drei scheinbar nicht alternden Ausnahmekönner langsam aber sicher zu Ende geht.

Der vor gut zwei Monaten in Wimbledon erlittene Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur sei immer noch nicht vollständig ausgeheilt, schrieb die 39 Jahre alte US-Starspielerin bei Instagram. "Nach reiflicher Überlegung und auf Anraten meiner Ärzte" habe sie sich entschlossen, die US Open, die sie bereits sechsmal gewonnen hat, auszulassen.

Chancen auf den 24. Major-Titel immer geringer

Ihr großes Ziel, mit einem weiteren Grand-Slam-Titel zu Rekordhalterin Margaret Court aufzuschließen, rückt mit dem neuerlichen Rückschlag in immer weitere Ferne - möglicherweise sogar in unerreichbare. Williams wird Ende September 40 Jahre alt, der bislang letzte ihrer 23 Major-Titel liegt bereits viereinhalb Jahre zurück. Vier Major-Finals verlor sie seither, zwei davon bei den US Open.

1999 hatte sie in Flushing Meadows ihren ersten Grand-Slam-Sieg gefeiert und danach das Frauentennis wie kaum eine Spielerin vor ihr dominiert. Mittlerweile ist Williams nur noch die Nummer 22 der Welt, Mutter einer bald vierjährigen Tochter - aber die Jagd nach diesem Major-Rekord ließ sie (noch) nicht los.

Dass es für die US Open nicht reichen sollte, hatte sich schon angedeutet. Unter Tränen hatte die langjährige Weltranglistenerste Ende Juni den Centre Court in Wimbledon verlassen, nachdem sie sich in der ersten Runde am Oberschenkel verletzt hatte und aufgeben musste. Seither bestritt die 39-Jährige kein Match mehr, in der Vorwoche musste sie auch den US-Open-Härtetest in Cincinnati auslassen.

„Ich werde euch bald wieder sehen“

Damit ist sie in prominenter Gesellschaft - gar nicht nach dem Geschmack der Veranstalter der US Open. Denn während das Highlight in New York die Tribünen komplett für die Zuschauer öffnet, fehlen die wichtigsten Zugpferde. Federer (40) hatte seinen Start wegen einer erneuten Knie-Operation absagen müssen, seinen spanischen Rivalen Nadal (35) plagen anhaltende Fußprobleme.

Von Rücktritt war bei allen Dreien aber bislang noch keine Rede. Federer wolle sich durch die dritte Knie-OP der vergangenen eineinhalb Jahre, die ihn monatelang außer Gefecht setzt, zumindest „einen Funken Hoffnung bewahren, auf die Tour zurückzukehren“. Nadal versicherte, „alles, was nötig ist, zu tun, um die bestmögliche Form wiederzuerlangen“. Und auch Williams versprach ihren Fans am Mittwoch: „Ich werde euch bald wieder sehen“.