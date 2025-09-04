US Open: Naomi Osaka zurück an der Weltspitze

Nach ihrem Comeback als Mutter spielt sich die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka bei den US Open 2025 ins Halbfinale. Nächste Hürde: Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 15:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Zum ersten Mal als Mutter: Osaka steht im Halbfinale eines Grand Slams

Osaka deutete es in den vergangenen Wochen bereits an – nun ließ sie ihren Worten Taten folgen: die vierfache Grand Slam Siegerin ist zurück und wild entschlossen ihren fünften Major Titel zu gewinnen. Nach starken Matches gegen Coco Gauff und Karoline Muchova gelang der 27-Jährigen bei den US Open der ersehnte Durchbruch: Zum ersten Mal als Mutter steht Naomi Osaka in einem Grand-Slam-Halbfinale.

Als Mama einen Grand Slam zu gewinnen, ist bisher nur Kim Clijsters gelungen. In der Geschichte des Tennis haben überhaupt nur vier Frauen als Mütter ein Halbfinale bei einem Major erreicht: neben Clijsters und nun Osaka auch Serena Williams und Victoria Azarenka, die beide zwar im Finale standen, den Titel aber verpassten.

Liebe zum Tennis wiederentdeckt

„Ich habe entdeckt, dass ich Tennis viel mehr liebe, als ich dachte, und dass ich Herausforderungen liebe. Manchmal ist es etwas hart, aber ich würde es für nichts auf der Welt eintauschen“, sagte Osaka bei der Pressekonferenz in New York.

Und die herausragenden Resultate in New York machen sich bereits bemerkbar: Die ehemalige Nummer Eins ist sicher zurück in den Top 15 und steht virtuell auf Platz 14 der Welt. Erreicht sie das Finale, würde sie zwei weitere Plätze gutmachen, und im Falle eines Turniersiegs wäre sie schon die Nummer 11 im WTA-Ranking.

Gegnerin Amanda Anisimova

Halbfinalgegnerin Amanda Anisimova hat sich mental beeindruckend im Tenniszirkus zurückgekämpft. Ihre 0:6, 0:6-Niederlage im Wimbledon-Finale gegen Swiatek ließ sie hinter sich und nahm bei ihrem Heim-Slam erfolgreich Revanche. Am Mittwoch besiegte sie im Viertelfinale die Nummer 2 der Welt mit 6:4, 6:3.

„Am ersten Tag hier dachte ich: ‚Okay, lass uns versuchen, eine Runde zu überstehen‘“, sagte Anisimova im On-Court-Interview. „Ja, das ist ein absoluter Traum. Von Wimbledon so zurückzukommen, ist für mich wirklich etwas Besonderes. Ich habe so hart gearbeitet, um das umzudrehen. Heute hat mir alles bewiesen – ich kann es schaffen.“

Analyse: Osaka vs. Anisimova

In den vergangenen zwei Monaten hat Anisimova die beiden besten Spielerinnen der Welt besiegt – auf zwei unterschiedlichen Belägen, auf zwei Kontinenten. Erst Aryna Sabalenka, dann Iga Swiatek. Mental stark und mit dem Heim-Publikum im Rücken geht die 24-Jährige nun in ihr zweites Grand-Slam-Halbfinale 2025.

Osaka hingegen blieb in ihrem fünften Grand-Slam-Viertelfinale ungeschlagen – zum fünften Mal folgte das Halbfinale, und jedes Mal gewann sie danach auch den Titel. Die 27-Jährige ist erst die dritte Frau der Open Era, die jedes ihrer ersten fünf Major-Viertelfinals gewann – nach Chris Evert und Aryna Sabalenka. Außerdem feierte sie sechs Siege in Serie gegen Top-20-Spielerinnen.

„Für mich war sie schon immer eine der talentiertesten Spielerinnen auf der Tour“, sagte Osaka über Gegnerin Anisimova. „Ich denke, das Match wird sehr hart.“

Hier das Einzel-Tableau der Damen