US Open: Nervenstarke Krawietz und Pütz ziehen ins Viertelfinale ein

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind mit einem 7:6 (1) und 7:6 (5) gegen Julian Cash und Lloyd Glasspool ins Viertelfinale der US Open 2026 eingezogen. Dort geht es gegen zwei alte Bekannte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2026, 02:42 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz haben am Dienstag starke Nerven bewiesen

Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen bei den US Open 2026 unter den letzten acht Paaren. Gegen Julian Cash und Lloyd Glasspool zeigte das deutsche Davis-Cup-Doppel starke Nerven, gewann mit 7:6 (1) und 7:6 (5). Nun geht es gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic, die in Flushing Meadows an Position drei gesetzt sind.

Ausgeschieden sind dagegen Mark Wallner und Jakob Schnitter. Die beiden mussten sich trotz einer Führung im zweiten Satz Neal Skupski und Christian Harrison mit 3:6 und 6:7 (1) geschlagen geben.

Und auch der Lauf der beiden Außenseiter Nikita Samuel Fllin und Brandon Carpico ist zu seinem Ende gekommen. Die beiden hatten in Runde eins mit Orlando Luz und Rafael Matos ja eines der heißesten Doppel auf der Tour besiegt, in Runde drei mussten sich die beiden aber den Routiniers Rajeev Rom und Joe Salisbury mit 6:7 (6), 6:4 und 4:6 geschlagen geben.

Hier das Doppel-Tableau der US Open 2026