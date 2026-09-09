US Open: Tiafoe gewinnt Instant Classic gegen Michelsen - und steht im Halbfinale!

Frances Tiafoe ist mit einem 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 und 7:6 (6) gegen Alex Michelsen zum dritten Mal ins Halbfinale der US Open eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.09.2026, 01:53 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe steht zum dritten Mal im Halbfinale der US Open

Was für ein Thriller im ersten Viertelfinale bei den US Open 2026! Alex Michelsen sah gegen Frances Tiafoe schon wieder wie der sichere Sieger aus, servierte im dritten Satz auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Und musste sich am Ende doch Frances Tiafoe geschlagen geben. “Big Foe”, der bislang all seine Matches im Louis Armstrong Stadium ausgetragen hatte, war dies der erste Erfolg 2026 im Arthur Ashe. Und was für einer.

Nach dem Matchball lagen sich die beiden Amerikaner in den Armen, Michelsen weinte sich an der Schulter von Tiafoe aus. Eben der hat nun zwei tage Pause. Und trifft am Freitag entweder auf Carlos Alcaraz oder Ben Shelton. Die beiden müssen sich allerdings gedulden. Nach dem Epos zwischen Michelsen und Tiafoe kann die Night Session nämlich erst später als geplant stattfinden. Und da müssen zunächst ja mal Jessica Pegula und Emma Navarro ran.

Michelsen führt im fünften Satz mit einem Break

Die US-amerikanischen Fans warten ja seit Andy Roddick 2003 auf einen Einzel-Sieg bei einem Major. Ob Frances Tiafoe diese Durststrecke beenden kann, wird sich spätestens am Sonntag weisen. Gegen Michelsen hatte er über weite Strecken große Probleme. Denn eben der bestätigte seine bisherigen Leistungen bei den US Open 2026, wo er in Runde zwei gegen Brandon Nakashima gewinnen konnte und bis zum Treffen mit Tiafoe keinen Satz abgegeben hatte.

Die Niederlage war für Michelsen wohl umso schwieriger zu ertragen, weil er im entscheidende Satz gleich mit einem Break in Führung gehen konnte. Aber Frances Tiafoe war an diesem Dienstag auf einer Mission. Spät, aber doch.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows