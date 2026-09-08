US Open Juniors: Mackenzie sicher ins Achtelfinale, Majdandzic ausgeschieden
Jamie Mackenzie ist bei den Junioren bei den US Open 2026 sicher ins Achtelfinale eingezogen. Oliver Majdandzic musste sich dagegen verabschieden.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 20:55 Uhr
Mackenzie startet ja als Nummer zwei bei den Junioren, gehört also zum allerengsten Favoritenkreis. Dieser Rolle wurde er auch beim 6:2 und 6:4 gegen den Japaner Kata Watanabe gerecht. Nun geht es in der Runde der letzten 16 gegen den Südafrikaner Connor Doig.
Oliver Majdandzic musste sich dagegen der Nummer vier des Turniers beugen. Majdandzic unterlag Keaton Hance aus den USA mit 5:7 und 0:6.
Hier das Einzel-Tableau der Junioren