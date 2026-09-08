US Open: Zverev hält sich mit Darderi im Achtelfinale nicht lange auf

Alexander Zverev ist mit einem souveränen Drei-Satz-Erfolg gegen Luciano Darderi ins Viertelfinale der US Open 2026 eingezogen. Dort geht es gegen Botic van de Zandschulp.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 05:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev steht in Flushing Meadows im Viertelfinale

Völlig neue Situation für Alexander Zverev: Der an Position eins gesetzt Deutsche konnte ein Match vor Mitternacht beenden. Dabei haben zwei Faktoren eine Rolle gespielt: zum einen das unerwartet frühe Ende des ersten Matches der Night Session zwischen Coco Gauff und Iva Jovic.

Und dann natürlich der sehr starke Vortrag von Zverev, der in einem 6:2, 6:2 und 7:6 (4) gegen einen zu Beginn überforderten Luciano Darderi endete. Denn der Italiener mag auf Sand einer der unangenehmsten Gegner auf der ATP-Tour sein - auf Hartplatz hat Darderi gegen einen Spieler vom Format Alexander Zverevs dagegen keinen Auftrag.

Das machte der Favorit gleich zu Beginn klar, denn Zverev eröffnete mit einem break, legte das zweite zum 3:0 nach. Nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit führte Zverev auch im zweiten Satz mit 4:0. Zu Beginn des dritten Aktes gönnte sich Luciano Darderi einen Schluck Kaffee. Und konnte sein Level tatsächlich ein wenig anheben. Ja, der in Argentinien geborene Italiener rettete sich sogar in ein Tiebreak. Da aber setzte sich er klar bessere Aufschläger Zverev mit 7:3 durch. Und verwertete erstmals in diesem Turnier einen Matchball vor Mitternacht - nämlich exakt um 23:47 Uhr Osrtzeit.

Zverev zum ersten Mal gegen van de Zandschulp

In der Runde der letzten acht bekommt es Zverev mit Botic van de Zandschulp zu tun. Und der Niederländer wird nicht gerade frisch in das Treffen mit Zverev gehen. Denn „vdZ“ musste gegen Lucky Loser Arthur Gea einen Zwei-Satz-Rückstand aufholen. Am Ende wurde das längste Match der bisherigen US Open bilanziert, mit einer Spielzeit von 5:13 Stunden.

Fun Fact: Obwohl beide Spieler schon ziemlich lange auf der Tour dabei sind, haben sich Zverev und van de Zandschulp noch nie bei einem Match gegenüber gestanden.

Das andere Viertelfinale in der oberen Tableau-Hälfte bestreiten Alexander Blockx aus Belgien und Karen Khachanov. Blockx gewann gegen Francisco Cerundolo in vier Sätzen, Khachanov setzte sich gegen Lerner Tien nach fünf Durchgängen durch.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows