US Open: Nick Kyrgios zaubert gegen Benjamin Bonzi

Nick Kyrgios ist mit einem 7:6 (3), 6:4, 4:6 und 6:4 gegen Benjamin Bonzi in die dritte Runde der US Open 2022 eingezogen. Dabei musste der Australier sich am Ende strecken, damit es nicht zu einem fünften Satz kam.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 02:05 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios in seinem Match gegen Benjamin Bonzi

Keine Tweener, keine Aufschläge von unten: In seiner Zweitrunden-Partie gegen Benjamin Bonzi bei den US Open 2022 musste Nick Kyrgios ganz anders in die Trickkiste greifen. Denn der Franzose war drauf und dran, das Match in einen fünften Satz zu schicken. Beim Stand von 4:4 im vierten Durchgang hatte Bonzi drei Breakbälle am Stück, Kyrgios gewann daraufhin nicht nur fünf Punkte in Folge, sondern nahm seinem Gegner auch noch gleich ein letztes Mal dessen Aufschlag ab.

Endstand in der unterhaltsamen Partie im Louis Armstrong Stadium: 7:6 (3), 6:4, 4:6 und 6:4 für Nick Kyrgios, der nun auf John Jeffrey Wolf aus den USA trifft. Wolf hatte in Runde eins überraschend Roberto Bautista Agut besiegt und konnte sich am Mittwoch auch gegen Alejandro Tabilo behaupten.

Isner zieht zurück, Ruud trifft auf Paul

Parallel zum Match von Kyrgios und Bonzi konnte sich Tommy Paul im rein amerikanischen Duell mit Sebastian Korda in fünf Sätzen behaupten. Und auch der Überraschungs-Bezwinger von Stefanos Tsitsipas, Daniel Elahi Galan, ist weiter im Rennen. Der Kolumbianer besiegte Jordan Thompson aus Australien ebenfalls in fünf Sätzen.

Vorbei ist das Turnier für John Isner: Der Lokalmatador musste vor seiner Zweitrunden-Partie gegen Holger Rune wegen einer Verletzung zurückziehen. Casper Ruud hingegen geann gegen Tim van Rijthoven mit 6:7 (4), 6:4, 6:4 und 6:4 und spielt in Runde drei gegen Tommy Paul.

