US Open: Novak Djokovic - "Ich möchte noch mehr Geschichte schreiben"

Alles gewonnen und doch kein bisschen satt: Novak Djokovic will dem Tennissport weiterhin seinen Stempel aufdrücken.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.08.2024, 17:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic kehrt in New York auf die Tour zurück

Anfang August erfüllte sich Novak Djokovic mit dem Gewinn der olympischen Goldmedaille seinen letzten Traum. “Das ist der größte Erfolg und das größte Highlight meiner Karriere”, gab der 24-fache Grand-Slam-Champion in Paris zu Protokoll - und eröffnete damit naturgemäß auch die Diskussion, was ihn nun noch antreiben solle.

Djokovic hat in seiner Karriere alles gewonnen und wird als bester Spieler aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingehen. Genug hat der 37-Jährige aber noch lange nicht, wie er nun auch vor Beginn der US Open klarstellte: “Ich spüre immer noch den Antrieb. Ich habe immer noch den Kampfgeist. Ich möchte noch mehr Geschichte schreiben. Ich hoffe immer noch, dass ich viele junge Menschen dazu inspirieren kann, Tennis anzuschauen und zu spielen.”

Djokovic plant mit Los Angeles 2028

Klingt nicht danach, als wolle Djokovic den Schläger zeitnah an den Nagel hängen. Nach seinem Olympia-Triumph in Paris hatte der langjährige Weltranglistenerste gar ein Antreten bei den Spielen 2028 in Los Angeles in den Raum gestellt. Djokovic wäre dann 41 Jahre alt.

All das ist Zukunftsmusik. Was für Djokovic dieser Tage zählt, sind die US Open. “Das Ziel ist immer, bis ins Finale zu kommen und um den Pokal zu kämpfen”, stellt der Serbe, der in New York als Titelverteidiger an den Start geht, am Samstag unmissverständlich klar.

Djokovic 2024 noch ohne Major-Titel

In diesem Jahr lief es für Djokovic bei den Major-Turnieren noch nicht nach Plan. Nachdem er bei den Australian Open im Halbfinale am späteren Sieger Jannik Sinner gescheitert war, konnte er bei den French Open aufgrund einer Knieverletzung nicht zu seiner Viertelfinalpartie antreten. Wenige Wochen später war er im Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaraz chancenlos.

Erstmals seit 2017 könnte Djokovic eine Saison demnach ohne Grand-Slam-Titel abschließen. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit spricht jedenfalls nicht unbedingt für den Weltranglistenzweiten: Der letzte Spieler, der seinen Titel bei den US Open verteidigen konnte, war Roger Federer im Jahr 2008.

Hier das Einzel-Tableau der US Open 2024