US Open: Novak Djokovic nicht bei den US Open dabei!

Novak Djokovic wird nicht an den US Open 2022 teilnehmen: Am Donnerstag war sein Name zeitweise von der Meldeliste gestrichen, kurz später meldete sich der Djoker selbst zu Wort.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.08.2022, 16:34 Uhr

© Getty Images

Novak Djokovic wird die US Open 2022 verpassen. Sein Name tauchte zunächst auf der offiziellen Meldeliste der US Open nicht mehr auf, nur Stunden vor der Auslosung der Hauptfeld-Draws. Dann wurde er wieder hinzugefügt. Kurz darauf meldete sich Djokovic selbst zu Wort.

"Leider werde ich nicht nach New York reisen können", schrieb er auf Twitter und bedankte sich bei seinen Fans für die Unterstützung. Er werde in guter Form und frohen Mutes bleiben und auf die Chance warten, wieder an den Wettbewerben teilnehmen zu können.

Djokovics Bestätigung kommt nur kurze Zeit vor der Auslosung der Hauptfeld-Draws.

Djokovic hatte bis zuletzt gehofft, dass sich an den US-amerikanischen Einreisebestimmungen etwas ändert und er als Ungeimpfter gegen Corona doch noch Zutritt in die USA erhält. Das ist bislang nicht der Fall. Djokovic darf damit, Stand jetzt, nicht in die USA einreisen können.

Der 21-fache-Grand-Slam-Champ wird damit nach den Australian Open diesen Jahres bereits das zweite Majorturnier in 2022 verpassen. Und somit auch die Chance, mit einem Titel auf Rekord-Majorchamp Rafael Nadal (22 Titel) aufzuschließen.

Im vergangenen Jahr hatte Djokovic im Finale gegen Daniil Medvedev verloren. Damals hatte er die große Chance auf den Grand Slam, zuvor hatte er die Australian Open, die French Open und Wimbledon gewonnen.

Djokovic: Letzter Auftritt in Wimbledon

Djokovic hatte immer wieder erklärt, sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen. Er hat aufgrunddessen auch die vorangehenden Masters-Turniere in den USA und Kanada verpasst. Zuletzt hatte Djokovic in Wimbledon gespielt und dort im Finale gegen Nick Kyrgios seinen 21. Majortitel gewonnen.

Durch seinen Rückzug der Meldung hat Djokovic ein Chaos wie bei den Australian Open zumindest teilweise vermieden: Dort hatte er bis zuletzt mit einer Teilnahme spekuliert und war bei der Auslosung (als Topgesetzter) dabei. Neben dem gesamten Drama um seine Ein- und Ausreise und Gerichtsprozessen kurz vor Turnierstart hatte er durch den kurzfristigen Rückzug das Tableau entsprechend durcheinander gewirbelt, ein großes Ungleichgewicht entstand hierdurch in der oberen Hälfte.

Auch jetzt hatte Djokovic durch seine lange Hoffnung und den späten Rückzug einem anderen Spieler die direkte Qualifikation fürs Hauptfeld verbaut - was unter Spielern und Experten für gemischte Gefühle gesorgt hatte.