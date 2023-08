US Open Qualifikation: Aus für Maximilian Marterer

Maximilian Marterer unterlag in seinem zweiten Qualifikationsmatch zu den US Open dem Slowaken Lukas Klein mit 6:7(5), 2:6.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 20:59 Uhr

© Getty Images Maximilian Marterer scheiterte an Lukas Klein.

Maximilian Marterer hatte mit dem Slowaken Lukas Klein einen anspruchsvollen Gegner in der zweiten Runde bei der Qualifikation zum letzten Grand Slam in New York. Und das sollte der Deutsche auch im ersten Satz zu spüren bekommen. Vier Breakmöglichkeiten reichten nicht, um dem Slowaken zu breaken. Der Tiebreak verlief ähnlich eng und mit negativen Ausgang für Marterer, der so einem Satzrücktand hinterherlief.

Im zweiten Satz konnte der Deutsche das Niveau nicht aufrechterhalten. Nach dem 2:2 gab es für Marterer nichts mehr zu holen und Lukas Klein machte den Einzug ins Quali-Finale nach 92 Minuten Spielzeit perfekt. Zu anfällig war das Spiel des ehemaligen Top100-Spielers.

Damit ist bei den Männern kein deutscher Spieler mehr in der Qualifikation vertreten. So werden vier deutsche Spieler im Hauptfeld starten.

