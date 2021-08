US Open Qualifikation: Gojowczyk, Otte und Co. wollen in das Hauptfeld

Acht Männer und fünf Frauen starten aus deutscher Sicht in die Qualifikation für die US Open 2021. Pechbei der Auslosung hatte dabei vor allem Daniel Masur.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2021, 23:00 Uhr

© GEPA Pictures Peter Gojowczyk geht als Nummer 16 in die US-Open-Qualifikation

Masur muss nämlich gegen den an Position eins gesetzten Franzosen Benjamin Bonzi eröffnen. Peter Gojowczyk (die Nummer 20 der Qualifikation) trifft auf den tschechischen Routinier Lukas Rosol, Oscar Otte (23) auf Renzo Olivo aus Argentinien. Gute Chancen darf sich Maximilian Marterer gegen Olivos Landsmann Andrea Collarini ausrechnen. Auch Mats Moraing spielt in Runde eins gegen einen Südamerikaner: Felipe Meligeni Rodrigues Alves.

Yannick Maden wiederum hat Go Soeda aus Japan zugelost bekommen, Cedric-Marcel Stebe muss sich zunächst mit Cem Ilkel aus der Türkei auseinandersetzen. Und auf Tobias Kamke wartet mit Ilya Marchenko ein Routinier.

Bei den Frauen beginnt Mona Barthel gegen Mai Hontama aus Japan, Katharina Gerlach startet gegen Federica di Sassa aus Italien. Tatjana Maria spielt in Runde eins der Qualifikation gegen Susan Bandecchi aus den USA, während die an Nummer 16 gesetzte Anna-Lena Friedsam gegen Allie Kiick aus den USA ran muss. Jule Niemeier (30) geht als Favoritin in das Match gegen Giulia Gatto-Monticone aus Italien.

Hier das Qualifikations-Tableau der Männer

Hier das Qualifikations-Tableau der Frauen