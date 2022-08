US-Open-Qualifikation: Jan-Lennard Struff und Daniel Masur kämpfen sich in Runde zwei

Mit Jan-Lennard Struff und Daniel Masur schafften am Mittwoch zwei Deutsche den Sprung in die zweite Qualifikationsrunde der US Open.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 23:58 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht in Runde zwei

Jan-Lennard Struff steht bei der US-Open-Qualifikation in der zweiten Runde: Der Warsteiner setzte sich zum Auftakt der Vorausscheidung gegen Bradley Klahn mit 6:4, 4:6 und 6:2. Er bekommt es nun mit Enzo Couacaud zu tun.

Zudem nahm auch Daniel Masur seine Auftakthürde. Der 27-Jährige besiegte den an Position 29 gesetzten Elias Ymer nach hartem Kampf mit 7:6 (4), 2:6 und 7:6 (6). Er trifft am Donnerstag auf Francesco Maestrelli.

Ausgeschieden ist hingegen Yannick Hanfmann. Der Kitzbühel-Halbfinalist unterlag Sebastian Ofner mit 6:7 (7), 7:5 und 4:6.

Zum Quali-Einzel-Draw bei den Herren