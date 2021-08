US Open Qualifikation live: Oscar Otte vs. Constant Lestienne im Livestream und Liveticker

Oscar Otte trifft in der zweiten Runde der Qualifikation für die US Open 2021 auf den Franzosen Constant Lestienne. Das Match gibt es im Livestream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2021, 09:35 Uhr

© Getty Images Oscar Otte muss wieder früh ran

Otte musste im ersten Match gegen Renzo Olivo schon an seine Grenzen gehen: der Deutsche wehrte im zehnten Spiel des dritten Satzes einen Matchball ab - und musste sich beim Stand von 5:3 im Tiebreak der Entscheidung kurz übergeben. Aber auch Lestienne hatte mit Andrea Pellegrino alle Hände voll zu tun.

