US Open Qualifikation: Maximilian-Duell und Novak vs. Goffin an Tag 2

Nachdem Jurij Rodionov und aus deutscher Sicht Mona Barthel bereits am ersten Tag eine Niederlage kassierten, gibt es am zweiten Tag viele neue Chancen für die Anhänger der Tennisverbände aus Österreich und Deutschland. Dabei kommt es sogar zu einem Nachbarschaftsduell der Maximilians.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.08.2023, 08:13 Uhr

© Getty Images Dennis Novak hat mit David Goffin Lospech in Runde eins.

Lediglich Laura Siegemund konnte am ersten Tag eine positive Schlagzeile generieren beim Auftakt der Qualifikation in New York. Jule Niemeier, die an Vier gesetzt ist, startet gegen Despina Papamichail aus Griechenland das Projekt US-Open-Qualifikation. Zuvor bestreitet eine weitere deutsche Akteurin auf Court 13 das zweite Match nach 17 Uhr MESZ, ehe Niemeier ran darf. Noma Noha Akugue wird nach ihrem Finaleinzug am Rothenbaum auch den Einzug des Grand-Slam-Hauptfeldes im Blick haben. Ein Sieg gegen Irina Bara aus Rumänien ist dafür angesagt.

Auch Eva Lys startet in die Qualifikation. Mit Coco Vandeweghe hat die 21-jährige Deutsche damit wohl den bekanntesten Namen als Gegnerin unter den DTB-Spielerinnen gezogen. Für Österreichs einzige Teilnehmerin Sinja Kraus geht es gegen die Französin Alice Robbe.

Novak und Misolic starten, Marterer gegen Neuchrist

Bei den Männern starten Dennis Novak und Filip Misolic in Flushing Meadows. Gleich um 17 Uhr hat es Dennis Novak auf mit dem schweren Los David Goffin zu tun. Misolic darf im zweiten Match auf Court vier gegen den Esten Mark Lajal ran. Ebenfalls das zweite Match, allerdings auf Court neun, bestreiten Maximilian Marterer und Maximilian Neuchrist. Ein Nachbarschaftsduell der Namensvetter. Sicherlich ist der gesetzte Marterer der Favorit dieser Partie, der trotz des geringeren Alters mehr Erfahrung bei den großen Events vorweisen kann. Ein Tipp auf den Namen Maximilian ist trotzdem sicher.

