US-Open-Qualifikation: Novak, Struff, Misolic & Co kennen Auftaktgegner

Am heutigen Dienstag startet die US-Open-Qualifikation mit sechs deutschen, vier österreichischen und vier Schweizer Vertretern in der Herren-Konkurrenz. Dennis Novak, Jan-Lennard Struff, Henri Laaksonen und Filip Misolic kennen damit ihre Auftaktgegner auf dem Weg ins Hauptfeld des letzten Major-Events des Jahres.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 21:43 Uhr

Dennis Novak ist in der US-Open-Qualifikation gesetzt

Jan-Lennard Struff geht als Nummer 23 in die US-Open-Qualifikation und wird in New York City gegen Bradley Klahn aus den USA eröffnen. Möglicher Gegner in der dritten und finalen Qualifikationsrunde wäre Constant Lestienne aus Frankreich, die Nummer eins der Konkurrenz. Dominik Koepfer trifft indes in Runde eins auf Raul Brancaccio, möglicher Zweitrundengegner wäre Mats Moraing, der es mit Juan Pablo Ficovich zu tun bekommt. In der finalen Qualifikationsrunde könnte die Nummer fünf des Draws, Juan Pablo Varillas warten.

Daniel Masur hat zum Auftakt ein schwieriges Los erwischt, der Deutsche bekommt es in Runde eins mit dem Schweden Elias Ymer zu tun. In der finalen Qualifikationsrunde könnte Nuno Borges aus Portugal warten. Yannick Hanfmann, der Halbfinalist vom ATP-250-Event von Kitzbühel, bekommt es im einzig deutsch-österreichischen Auftaktduell mit Sebastian Ofner zu tun. Möglicher Gegner in der letzten Qualifikationsrunde wäre Fernando Verdasco, der gegen Gianluca Mager eröffnet. Als sechster und letzter Deutscher trifft Maximilian Marterer in Runde eins auf Daniel Dutra da Silva.

Laaksonen und Stricker mit guten Chancen

Marterer könnte in der finalen Qualifikationsrunde auf den Schweizer Youngster Dominic Stricker treffen. Dieser eröffnet gegen Borna Gojo aus Kroatien und ist in Flushing Meadows als Nummer 21 gesetzt. Ebenso, wie Landsmann Henri Laaksonen, die Nummer drei im Qualifikations-Tableau: Der Eidgenosse trifft in Runde eins auf Pedro Sousa aus Portugal, im Match um einen Platz im Hauptfeld könnte es gegen Facundo Mena gehen. Ebenfalls für die Schweiz am Start: Antoine Bellier, der zum Auftakt auf Paul Jubb trifft, und Alexander Ritschard, der es mit Evan Furness zu tun bekommt.

Gerald Melzer, einer von vier österreichischen Vertretern im Qualifikations-Tableau, eröffnet gegen Jozef Kovalik aus der Slowakei. Der Österreicher könnte in der finalen Qualifikationsrunde auf Roman Saffiulin aus Russland treffen. Filip Misolic, der Sensationsfinalist aus Kitzbühel, bekommt es in seiner zweiten Grand-Slam-Qualifikation zunächst mit Martin Damm, der dank einer Wildcard mitmischen darf, zu tun. In Runde zwei könnte mit Corentin Moutet die Nummer elf der Konkurrenz warten. Gesetzt ist unterdessen Dennis Novak. Der Niederösterreicher eröffnet in New York City gegen Aleksandar Kovacevic, möglicher Gegner in der ifnalen Qualifikationsrunde ist Nicolas Jarry aus Chile.

