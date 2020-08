US Open: Rafael Nadal nicht am Start

Das ist ein Paukenschlag: Titelverteidgier Rafael Nadal wird bei den US Open 2020 nicht an den Start gehen, Das gab die USTA in einer Pressemitteilung bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2020, 20:36 Uhr

© Getty Images Rod Laver und Rafael Nadal 2019 in New York City

Am selben Tag, an dem das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid endgültig abgesagt wurde, steht nun auch fest, dass Rafael Nadal seinen Titel bei den US Open nicht verteidigen wird. In einer Aussendung gab die USTA bekannt, dass sieben der Top Ten der ATP-Weltrangliste in New York City starten werden, angeführt von Branchenleader Novak Djokovic vor Dominic Thiem und Vorjahresfinalist Daniil Medvedev. Auch Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas werden beim dann zweiten Major des Jahres starten.

Nadals Name fehlt allerdings auf der Teilnehmerliste, ebenso wie jener von Roger Federer und Gael Monfils. Von den europäischen Topspielern verzichten außerdem Fabio Fognini, Stan Wawrinka und Jo-Wilfried Tsonga. Roger Federers Absenz stand schon seit längerem fest. Der Schweizer wird erst 2021 wieder aufschlagen.

Über eine mögliche Absage Nadals war während der vergangenen Wochen schon ausführlich spekuliert worden. Wenn überhaupt hatte sich der 19-malige Grand-Slam-Champion beim Training auf Asche gezeigt. Im vergangenen Jahr setzte sich der Mallorquiner im Endspiel im Arthur Ashe Stadium gegen Medvedev in einem Fünf-Satz-Thriller durch.